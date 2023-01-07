За даними "Гаюна", у суботу, 7 січня, близько другої ночі за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон. У ньому було 15 пасажирських вагонів.

Він прибув до залізничної станції Вітебськ. Попередньо, у вагонах знаходились близько 700-800 російських військових.

Відзначимо, що цей ешелон повністю повторив маршрут попереднього. Він прибув до Вітебська вночі 6 січня і також привіз близько 700-800 осіб.

Фото: до Білорусі вчергове прибув російський ешелон з військовими (t.me/Hajun_BY)