По данным "Гаюна", в субботу, 7 января, около двух ночи по минскому времени через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел специальный эшелон. В нем было 15 пассажирских вагонов.

Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Предварительно в вагонах находились около 700-800 российских военных.

Отметим, что этот эшелон полностью повторил маршрут предыдущего. Он прибыл в Витебск ночью 6 января и также привез около 700-800 человек.

Фото: в Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными (t.me/Hajun_BY)