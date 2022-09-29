У Білорусі "вагнерівці" тренують найманців охоронної компанії, пов'язаної з Лукашенком

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" на території Білорусі тренують найманців охоронної компанії. Її пов'язують з лідером правлячого білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Під керівництвом осіб ПВК "Вагнер" триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "Гранд Сервіс". Заслуговує уваги те, що дана організація з'явилася у Білорусі перед виборами у 2020 році і відповідно перед масовими протестами", - зазначив Громов.

Він пояснив, що ця компанія пов'язана та підконтрольна адміністрації Лукашенка, хоч і зареєстрована на інших посадових осіб. Під час протестів у Білорусі найманцям дозволили використовувати вогнепальну зброю проти мирного населення.

"Його функції ("Гранд Сервіса" - ред.) близькі до ПВК "Вагнера" - охорона вантажів та об'єктів в країнах третього світу", - додав Громов.