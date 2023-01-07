У Білорусі узаконили цифрове піратство

Цифрове піратство фактично було узаконено у Білорусі після того, як там прийняли новий закон. Він допускає використання в країні фільмів, музики та комп'ютерних програм без згоди їхніх іноземних правовласників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Відомо, що новий закон легалізує ввезення в Білорусь товарів без дозволу їхніх іноземних правовласників. При чому це стосується не тільки так званих "недружніх", а й всіх інших.

У Білорусі заявили, що таке рішення являється "розвитком інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшенням критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

Водночас у законі вказано, що за використання іноземних комп'ютерних програм, музики, телепередач і "аудіовізуальних творів" має виплачуватися винагорода. Однако якщо зараховане на рахунки патентного органу роялті, не буде затребувано протягом трьох років, ці гроші переходять до бюджету Білорусі.