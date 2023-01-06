У Білорусі узаконили паралельний імпорт: що тепер можна придбати на "сірому ринку"

Тобто, як пише видання, тепер більшість товарів можна ввозити в країну без дозволу правовласника, тобто "піратським" способом.

"Рішення про розробку проєкту законодавчого акту, що передбачає легалізацію "паралельного імпорту" товарів, а також можливість використання програмного забезпечення та інших об'єктів у цифровій сфері без дозволу правовласників ухвалено оперативно-ситуаційним штабом при Радміні. Тим самим буде надано можливість ввозити оригінальний товар не лише самим правовласникам або їх офіційним дистриб'юторам, а й будь-яким імпортерам. Встановлення цього тимчасового заходу спрямоване на недопущення дефіциту товарів імпортного виробництва та насичення споживчого ринку", - наводить видання повідомлення уряду, яке тим самим фактично визнає узаконену контрабанду товарів.

Крім іншого, під дію нового закону потрапляють програмне забезпечення, аудіовізуальні твори (зокрема кіно, телепрограми та ін.), музичні композиції правовласників із країн, які "вчиняють недружні дії" щодо Білорусі.

3DNews нагадує, що закон "Про обмеження виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності" у такому контексті буде чинним до 31 грудня 2024 року.