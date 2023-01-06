В Беларуси узаконили параллельный импорт: что теперь можно приобрести на "сером рынке"

То есть, как пишет издание, теперь большинство товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, то есть "пиратским" способом.

"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.Установление этой временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - приводит издание сообщеніе правительства, которое фактически признает узаконенную контрабанду товаров.

Помимо прочего, под действие нового закона попадают программное обеспечение, аудиовизуальные произведения (в том числе кино, телепрограммы и др.), музыкальные композиции правообладателей из стран, "совершающих недружественные действия" в отношении Беларуси.

3DNews напоминает, что закон "Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности" в таком контексте будет действовать до 31 декабря 2024 года.