У Білорусі у таборі "вагнерівців" кількість техніки зменшилася на третину, - Гаюн

На території Білорусі у таборі найманців російської ПВК "Вагнера" в районі населеного пункту Ціль фіксують зменшення кількості техніки. Її число могло скоротитися за листопад-грудень майже на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

Дані супутникових знімків вказують, що протягом минулого місяця було зафіксовано зменшення кількості автомобільної техніки у північній частині табору "вагнерівців".

"Значне скорочення техніки було відзначено і за період з 13 по 18 грудня. За нашими оцінками, за листопад-грудень чисельність техніки в таборі могла зменшитися на 30%", - йдеться у публікації.

У моніторинговій групі звернули увагу, що в огляді за жовтень озвучувалося припущення, що через брак автомобілів у російських окупантів в Україні очікується скорочення техніки в білоруському таборі бойовиків ПВК "Вагнер".

Наразі експерти кажуть, що це справді могло статися.

Так, станом на початок жовтня там знаходилося близько 1040 автомобілів, переважно легковиків, а також автобусів тощо.

Кількість автомобільної техніки у таборі "вагнерівців" у Білорусі зменшилася (фото: t.me/Hajun_BY)

Як припускають аналітики, техніку могли вивезти назад до РФ та передати військовим.

"На реалізацію такого сценарію вказує дефіцит автомобільної техніки у ЗС РФ. За інформацією деяких Z-каналів, "99% позашляховиків та мікроавтобусів - або куплені військовими за свої кошти, або передані волонтерами"", - йдеться у публікації.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, найманці російської ПВК "Вагнера" опинилися в Білорусі після невдалого бунту її засновника Євгена Пригожина, який під час рейду Росією зі своїми бойовиками не дійшов до Москви 200 кілометрів.

Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з Пригожиним про припинення бунту. У Кремлі заявили, що ватажок бойовиків "піде в Білорусь" разом з частиною "вагнерівців", а решта можуть підписати контракти з МО РФ, але знайшлися й ті, хто не послухався наказу глави Міноборони РФ, залишившись у Білорусі.

Додамо, що наприкінці жовтня ПВК "Вагнера" перейшла у підпорядкування Росгвардії. Зокрема, Росгвардія розпочала вербування колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" до чеченських підрозділів спецназу "Ахмат".

Минулого місяця було зафіксовано незвичайну активність літаків "вагнерівців" у Білорусі, і озвучувалися припущення, що найманців могли відправляти до Малі.