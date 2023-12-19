В Беларуси в лагере "вагнеровцев" количество техники уменьшилось на треть, - Гаюн

На территории Беларуси в лагере наемников российской ЧВК "Вагнера" в районе населенного пункта цель фиксируют уменьшение количества техники. Ее число могло сократиться за ноябрь-декабрь почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Данные спутниковых снимков указывают, что в течение прошлого месяца было зафиксировано уменьшение количества автомобильной техники в северной части лагеря "вагнеровцев".

"Значительное сокращение техники было отмечено и за период с 13 по 18 декабря. По нашим оценкам, за ноябрь-декабрь численность техники в лагере могла уменьшиться на 30%", - говорится в публикации.

В мониторинговой группе обратили внимание, что в обзоре за октябрь озвучивалось предположение, что в связи с нехваткой автомобилей у российских оккупантов в Украине можно ожидать сокращения техники в беларусском лагере боевиков ЧВК "Вагнер".

Сейчас эксперты говорят, что это действительно могло произойти.

Так, по состоянию на начало октября там находились около 1040 автомобилей, преимущественно легковушек, а также автобусов и прочее.

Количество автомобильной техники в лагере "вагнеровцев" в Беларуси уменьшилось (фото: t.me/Hajun_BY)

Как предполагают аналитики, технику могли вывезти обратно в РФ и передать военным.

"На реализацию такого сценария указывает дефицит автомобильной техники в ВС РФ. По информации некоторых Z-каналов, "99% внедорожников и микроавтобусов - или куплены военными на свои средства, или переданы волонтерами"", - идет речь в публикации.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Напомним, наемники российской ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси после неудавшегося бунта ее основателя Евгения Пригожина, который во время рейда по России со своими боевиками не дошел до Москвы 200 километров.

Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Пригожиным о прекращении бунта. В Кремле заявили, что вожак боевиков "уйдет в Беларусь" вместе с частью "вагнеровцев", а остальные могут подписать контракты с МО РФ, но нашлись и те, кто ослушался приказа главы Минобороны РФ, оставшись в Беларуси.

Добавим, что в конце октября ЧВК "Вагнера" перешла в подчинением Росгвардии. В частности, Росгвардия начала вербовку бывших боевиков ЧВК "Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат".

В прошлом месяце была зафиксирована необычная активность самолетов "вагнеровцев" в Беларуси, и озвучивались предположения, что наемников могли отправлять в Мали.