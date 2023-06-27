У Білорусі створять навчально-бойові центри для підготовки своїх та російських військових

Режим диктатора Олександра Лукашенка вирішив створити навчально-бойові центри, де тренуватимуть білоруських та російських військових.
Про це йдеться в проекті угоди між РФ і РБ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мая краіна Беларусь".
Таку ініціативу нижня палата парламенту Білорусі має ратифікувати вже завтра, 28 червня.
У проекті угоди наголошується, що навчально-бойові центри нібито відповідають цілям підтримки миру та стабільності у Росії.
Зарплати солдатам виплачуватиме та країна, звідки вони прибули. Але при цьому кошти на забезпечення харчуванням, речами та медичними послугами братимуть з бюджету Білорусі.
Нагадаємо, Білорусь є непрямим учасником війни Росії проти України. Вона надала солдатам країни-агресора свою територію для того, щоб вони вторглися на територію нашої держави 24 лютого 2022 року.
Російські окупанти неодноразово били ракетами по території України з Білорусі у перші місяці війни.
Білоруський режим всіляко підтримує агресію проти нашої країни і зараз, зокрема, на полігонах РБ продовжують тренувати російських солдатів для війни.
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