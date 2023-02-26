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У Білорусі сталися вибухи на аеродромі під Мінськом, пошкоджено літак

Фото: в Білорусі стався вибух на аеродромі біля столиці (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BYPOL.

Сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від столиці Білорусі, сталося 2 вибухи. В результаті було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

За інформацією білоруської організації, в районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

Зауважимо, що саме з цього аеродрому часто відбувається запуск російських літаків МіГ, які дошкуляють українцям, адже потенційно можуть переносити ракети "Кинжал".

Нагадаємо, нещодавно у Курській області РФ прогриміли вибухи. Як стверджувала місцева влада, у регіоні були "суттєві прильоти".

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