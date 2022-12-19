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У Білорусі сьогодні на бойове чергування стали російські "Іскандери" та С-400, - Лукашенко

Фото: у Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка.

"Сьогодні в Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та "Іскандер", які передала Росія", - заявив Лукашенко.

"Іскандер" - це сімейство російських ракетних комплексів. Серед їхніх головних цілей - знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, "Іскандери" можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.

С-400 є зенітним ракетним комплексом, який призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі гіперзвукових – ракет, літаків, а також великих безпілотників.

Нагадаємо, Путін вперше за три роки прилетів до Білорусі на зустріч із Лукашенком. РБК-Україна зібрала головне про зустріч лідерів Росії та Білорусії.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську з Олександром Лукашенком розповів про заплановані навчання для білоруських льотчиків.

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