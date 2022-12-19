В Беларуси сегодня на боевое дежурство стали российские "Искандеры" и С-400, - Лукашенко

В Беларуси стали на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Сегодня в Беларуси поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", которые передала Россия", - заявил Лукашенко.

"Искандер" – это семейство российских ракетных комплексов. Среди их главных целей - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км. Кроме фугасных и кассетных боеприпасов, "Искандеры" могут нести ядерный боезаряд мощностью до 50 килотонн.

С-400 представляет собой зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых – ракет, самолетов, а также крупных беспилотников.