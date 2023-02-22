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У Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Ловитимуть "партизанів" та "диверсантів"

Фото: у Білорусі розпочалися навчання прикордонників 22 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі розпочалися навчання у прикордонників. Вони триватимуть два тижні, планується, що прикордонники виловлюватимуть "партизанів" і "диверсантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еврорадио.

"У Білорусі знову навчання. Тепер у прикордонників. Протягом двох тижнів прикордонники боротимуться із "партизанами" та "диверсантами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонкомітету, "проводиться перевірка готовності до більш частих практичних дій щодо розміщення та функціонування пунктів управління поза місцями постійної дислокації".

За задумом навчань для прикордонників "створена складна, динамічна обстановка, що дозволяє максимально відпрацювати злагодженість дій підрозділів".

Як повідомлялося, військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого. Вони безперервно тривають уже 43 тижні, з 29 квітня минулого року.

Нагадаємо, 5 лютого в Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських бойових гелікоптерів.

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Білорусь