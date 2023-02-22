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В Беларуси начались учения пограничников. Будут ловить "партизан" и "диверсантов"

Фото: в Беларуси начались учения пограничников 22 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси начались учения у пограничников. Они продлятся две недели, планируется, что пограничники будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврорадио.

"В Беларуси снова учения. Теперь у пограничников. В течение двух недель пограничники будут бороться с "партизанами" и "диверсантами", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, "проводится проверка готовности к более частым практическим действиям по размещению и функционированию пунктов управления вне мест постоянной дислокации".

Согласно замыслу учений для пограничников "создана сложная, динамичная обстановка, позволяющая максимально отработать слаженность действий подразделений".

Как сообщалось, военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля. Они непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Напомним, 5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских боевых вертолетов.

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