В Білорусі розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності військ на кордоні з Україною

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь допомагає країні-агресору. Зокрема на території Білорусі безперервно проводять так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

На тлі цього українські прикордонники продовжують посилювати охорону на кордоні.

Також нещодавно Лукашенко сказав, що Білорусь "не хоче воювати", проте готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусь нібито "робить все правильно". Крім того, білоруський автократ підкреслив, що його країна нікому і нічим не загрожує.

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