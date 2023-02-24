У Білорусі ракетному підрозділу наказали підготувати техніку до бойового застосування

У Білорусі під час навчань одному з ракетних підрозділів наказали "висунутися в призначений район". Після чого підготувати техніку до бойового застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РБ.

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

Однак про який саме ракетний підрозділ йде мова не повідомляється. Також не вказані й види ракетних озброєнь, які воно має.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Білорусь може розташувати один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України.

Нагадаємо, що тим часом у Білорусі продовжуються спільні навчання з російськими окупантами.

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