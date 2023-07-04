Білоруси щось будують на аеродромі поблизу кордону з Україною, - "Гаюн"

У Білорусі розпочали будівельні роботи на аеродромі "Зябровка". Він знаходиться приблизно за 25 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингового каналу, у північно-західній точці аеродрому з'явилися нові насипи піску. Встановити, що там хочуть збудувати, поки що неможливо.

"Сказати точно, що саме там відбувається можна буде лише після отримання більш якісних знімків", - додають у "Гаюні".

Аеродром "Зябровка"

Нагадаємо, на початку 2023 року "Беларускі Гаюн" помітив на супутникових знімках аеродрому "Зябровка" військову базу росіян. Там вони розташували свої зенітні ракетні комплекси та вантажні машини.

Минулого року РФ активно перекидала на територію аеродрому свої війська. Тоді була загроза повторного вторгнення в Україну з північного напрямку, про яку заявляли до ЗСУ.

Зараз же, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, такої загрози немає.