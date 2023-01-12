ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларусь приехал командующий сухопутных войск России: что известно

Новина українською →
Беларусь, Четверг 12 января 2023 14:46
В Беларусь приехал командующий сухопутных войск России: что известно Фото: российский генерал Олег Салюков в Беларуси (t.me/modmilby)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Он проверил, как проходит подготовка российских оккупантов на военных базах РФ, расположенных на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"В Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что он провел инспекцию в воинских частях и подразделениях российских оккупантов, находящихся на территории Беларуси.

Салюков проверил, насколько российские солдаты готовы выполнить задачи и обеспечивать "безопасность Союзного государства".

Как сообщалось, в Беларуси заявили о так называемом "наращивании" ПВО совместно с российскими оккупантами. Там отчитались, что зенитчики уже вступили в боевое дежурство.

Напомним, что в Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

В частности, как стало известно, что в Беларуси во время учений с россиянами будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Война в Украине
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе