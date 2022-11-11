До Білорусі прилетіли чотири військово-транспорті літаки Росії: що відомо

В Білорусі приземлились чотири військово-транспортні літаки Росії. Однак, невідомо, що саме вони транспортували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Як відзначає канал, 4 одиниці Іл-76 приземлились на аеродром у Мачулищах у проміжку між 15:30 та 16:00 за київським часом. Реєстраційні номери літаків:

RA-76767;

RA-78789;

RF-76731;

RF-76605.

"Що привезли і чи привезли щось ці літаки - поки невідомо", - додає канал.