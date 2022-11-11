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До Білорусі прилетіли чотири військово-транспорті літаки Росії: що відомо

Фото: до Білорусі прилетіли чотири військово-транспорті літаки Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі приземлились чотири військово-транспортні літаки Росії. Однак, невідомо, що саме вони транспортували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Як відзначає канал, 4 одиниці Іл-76 приземлились на аеродром у Мачулищах у проміжку між 15:30 та 16:00 за київським часом. Реєстраційні номери літаків:

  • RA-76767;
  • RA-78789;
  • RF-76731;
  • RF-76605.

"Що привезли і чи привезли щось ці літаки - поки невідомо", - додає канал.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Генеральному штабі ЗСУ звернулися до військовослужбовців Росії та Білорусі.

Також у Генштабі розповіли, де обидві ворожі країни можуть використати спільні війська для наступу проти України.

Тим часом генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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