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До Білорусі прилетіла група російських генералів та незрозумілий VIP-борт, - "Гаюн"

Фото: до Білорусі прилетіла група російських генералів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

До Білорусі вранці 1 грудня прилетів пасажирський Ту-154М ВКС РФ. Борт доставив до Мінська групи російських генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Белорускі Гаюн".

"О 09:23 (за мінським часом) на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), який прилетів з аеродрому Чкаловський. Відомо, що борт доставив до Мінська групи російських генералів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пропагандистських ресурсах про цей візит поки що не повідомлялося. А на військовій нараді глави правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка зранку 1 грудня російських генералів не було.

Крім того, "Гаюн" повідомляє, що до повітряного простору Білорусі об 11:55 увійшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону РФ. Борт має сісти у Мінську. Однак поки що незрозуміло, кого саме доставляє літак.

Нагадаємо, раніше російські генерали вже приїжджали до Білорусі, щоб нібито проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах. При цьому офіційної інформації про їхнє прибуття не було.

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