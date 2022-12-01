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В Беларусь прилетела группа российских генералов и непонятный VIP-борт, - "Гаюн"

Фото: в Беларусь прилетела группа российских генералов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларусь утром 1 декабря прилетел пассажирский Ту-154М ВКС РФ. Борт доставил в Минск группу российских генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"В 09:23 (по минскому времени) на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), прилетевший с аэродрома Чкаловский. Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пропагандистских ресурсах об этом визите пока не сообщалось. А на военном совещании главы правящего режима Беларуси Александра Лукашенко утром 1 декабря российских генералов не было.

Кроме того, "Гаюн" сообщает, что в воздушное пространство Беларуси в 11:55 вошел правительственный VIP-борт Специального летного отряда РФ. Борт должен сесть в Минске. Однако пока непонятно, кого именно доставляет самолет.

Напомним, ранее российские генералы уже приезжали в Беларусь, чтобы якобы проинспектировать ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск на полигонах. При этом официальной информации о их прибытии не было.

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