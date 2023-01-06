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До Білорусі прибув ще один ешелон з російськими військовими, - "Гаюн"

Фото: до Білорусі прибув ще один ешелон із російськими військовими (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Білорусі на спеціальному поїзді прибув ще один ешелон, у якому могли бути близько 800 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спільноту залізничників Білорусі" та "Беларускі Гаюн".

За даними "Спільноти", сьогодні вночі о 01:10 (за київським часом) через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний поїзд, у складі якого знаходилося близько 15 пасажирських вагонів з особовим складом армії РФ.

Наразі станція призначення у Білорусі невідома. Імовірно, ешелон міг прибути до Орші чи Вітебська.

Повідомляється, що у вагонах могли бути приблизно 800 людей.

На думку "Гаюна", не можна виключати, що після зупинки у Вітебській області, ешелон міг продовжити рух, наприклад, до Брестської області, району Барановичів, куди за останню добу прибули ще три ешелони військової техніки з Росії.

Крім того, нещодавно Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських БТР 82А.

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