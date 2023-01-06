До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою: подробиці

За даними білоруського відомства, техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".

За даними моніторників, ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ.

Фото: черговий російський ешелон, який прибув до Білорусі (t.me/modmilby)

Ешелон із технікою, як стверджує моніторингова група, прибув до Барановичів.