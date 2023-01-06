До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою: подробиці

У п'ятницю, 6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон російської військової техніки. Більшість їх відзначено свастикою "Z".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.
За даними білоруського відомства, техніка прибуває "в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".
Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що до Білорусі перекинули щонайменше 50 одиниць техніки. Примітно, що на багатьох вантажівках є символ "Z".
За даними моніторників, ешелон складається з близько 43-х КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На одній із машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ.
Фото: черговий російський ешелон, який прибув до Білорусі (t.me/modmilby)
Ешелон із технікою, як стверджує моніторингова група, прибув до Барановичів.
Нагадаємо, вчора в Міноборони Білорусі повідомили, що на території країни продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Окрім того, там анонсували авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.
Також, за даними моніторингової групи, збройні сили Білорусі одержали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.
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