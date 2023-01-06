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В Беларусь прибыл новый эшелон с российской техникой: подробности

Фото: в Беларусь прибыл новый эшелон с российской техникой (t.me/modmilby)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 6 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Большая часть из них отмечена свастикой "Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

По данным беларусского ведомства, техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках присутствует опознавательный символ "Z".

По данным мониторщиков, эшелон состоит из около 43-х КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ.

Фото: очередной российский эшелон, прибывший в Беларусь (t.me/modmilby)

Эшелон с техникой, как утверждает мониторинговая группа, прибыл в Барановичи.

Напомним, вчера в Минобороны Беларуси сообщили, что на территории страны продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Кроме того, там анонсировали авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Также, по данным мониторинговой группы, вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

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