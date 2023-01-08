До Білорусі прибули вже близько 10 російських гвинтокрилів: що це означає

На аеродром "Мачулищи" вже почали прибувати борти ВКС РФ. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ "Z".

"З 8 по 12 січня до РБ очікується прибуття авіаційної складової РФ для проведення навчань", - йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, за даними моніторингової групи, авіація ВКС РФ у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах.

"Не виключено, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми", - додають автори