В Беларусь прибыли уже около 10 российских вертолетов: что это значит

В Беларуси пройдут совместные летно-тактических учений с участием российских военных. На аэродромы Беларуси уже начала слетаться российская авиация, в частности, известно уже о прилете 9 вертолетов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

В настоящее время на аэродром "Мачулищи" уже начали прибывать борта ВКС РФ. Так, известно о 9 вертолетах Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них замечали символ "Z".

"С 8 по 12 января в РБ ожидается прибытие авиационной составляющей РФ для проведения учений", - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, по данным мониторинговой группы, авиация ВКС РФ в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах.

"Не исключено, что могут быть задействованы Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы", - добавляют авторы.