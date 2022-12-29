У Білорусі повідомляють про падіння ракети у Брестській області (фото)

Так, у білоруських пабликах з'явилася інформація, що вранці "неподалік села Горбаха ППО збила ракету, за першою інформацією постраждалих немає". При цьому збита була ракета або впала сама - поки невідомо.

Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК "С-300".

Варто зазначити, що російські війська використовують ці ракети для обстрілів України. Однак на озброєнні ЗСУ також є цей комплекс.