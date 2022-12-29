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У Білорусі повідомляють про падіння ракети у Брестській області (фото)

Фото: у Білорусі повідомляють про падіння ракети у Брестській області (t.me/Hajun_BY)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час масованого удару РФ по Україні 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки помітили у Брестській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, у білоруських пабликах з'явилася інформація, що вранці "неподалік села Горбаха ППО збила ракету, за першою інформацією постраждалих немає". При цьому збита була ракета або впала сама - поки невідомо.

Уламки снаряда були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК "С-300".

Варто зазначити, що російські війська використовують ці ракети для обстрілів України. Однак на озброєнні ЗСУ також є цей комплекс.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці чергового масованого удару Росії територією України 29 грудня.

Як заявили в Генштабі, під час сьогоднішнього масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет.

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