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У Білорусі помріяли про розміщення "Орєшніка" до кінця року

Білорусь, Середа 28 травня 2025 21:10
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У Білорусі помріяли про розміщення "Орєшніка" до кінця року Фото: у Білорусі помріяли про розміщення "Орєшніка" до кінця року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія нібито розмістить ракетний комплекс "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року. Місця для його розміщення вже визначено.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

"Ракетний комплекс "Орєшнік" планують розмістити в Білорусі до кінця поточного року, місця для його розміщення вже визначено", - стверджує Вольфович.

За його словами, питання розміщення російського ракетного комплексу перейде "в практичну площину" до кінця 2025 року.

"Робота йде. Заяви низки посадових осіб України та інших керівників - що це блеф, що нічого цього немає... Нехай тішать себе надією", - заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі.

Розміщення "Орєшніка" у Білорусі

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Росія вперше застосувала під час повномасштабної війни проти України ракету типу "Орєшнік" під час удару по Дніпру. Після цього російський диктатор Володимир Путін визнав випробування цього виду озброєння.

Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орєшнік". Російський диктатор пообіцяв зробити це у 2025 році.

Після цього Лукашенко неодноразово заявляв, що "Орєшнік" буде розміщений у Білорусі "з дня на день".

Однак у Центрі протидії дезінформації назвали ці повідомлення спробою залякування. Керівник центру Андрій Коваленко також пояснив, що заяви про нібито зменшення часу підльоту ракети є частиною інформаційної операції РФ.

Окрім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що Білорусь займається виготовленням пускових установок для комплексу "Орєшнік", але для повноцінного оснащення потрібні ракети з Росії.

За словами білоруського диктатора, наразі у країні "практично завершують виробництво" кількох пускових установок для "Орєшніка".

Тим часом голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Білорусь досі не отримала ядерної зброї від Росії.

Водночас, за його словами, у Білорусі облаштовують місця зберігання й активно готуються до можливого розміщення ядерної зброї.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні - нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - додав керівник СЗРУ.

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Російська Федерація Білорусь Ракета Орєшнік
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