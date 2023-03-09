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У Білорусі помітили активність російських гелікоптерів ближче до кордонів з Україною, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі помітили активність російських гелікоптерів ближче до кордонів з Україною
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі з ранку фіксують активність гелікоптерів російських військ. Деякі з них приземлилися ближче до кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Починаючи з 09:39 з аеродрому "Мачулищи" почали злітати гелікоптери Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, 5 гелікоптерів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з "Мачулищі", приземлилися на аеродром "Лунинець" (перебуває ближче до кордонів з Україною), а ще один гелікоптер Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський".

"Поки рано говорити про передислокацію групи гелікоптерів ВКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - додають спостерігачі.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка роз'яснила важливість пошкодження російського розвідувального літака А-50, який дислокувався в Білорусі.

Додамо, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, де розташована російська авіація, вдень 8 березня пролунав сигнал повітряної тривоги.

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