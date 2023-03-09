В Беларуси заметили активность российских вертолетов ближе к границам с Украиной, - "Гаюн"

В Беларуси с утра фиксируют активность вертолетов российских войск. Некоторые из них приземлились поближе к границам с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Начиная с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ", - говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, 5 вертолетов ВКС РФ (4 Ми-24 и 1 Ми-8), вылетевших из "Мачулищи", приземлились на аэродром "Лунинец" (находится ближе к границам с Украиной), а еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон "Лепельский".

"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией", - добавляют наблюдатели.

Напомним, сегодня британская разведка разъяснила важность повреждения российского разведывательного самолета А-50, дислоцировавшегося в Беларуси.

Добавим, что на аэродроме "Мачулищи" в Белоруссии, где расположена российская авиация, днем 8 марта раздался сигнал воздушной тревоги.

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