ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини після нападу РФ на Україну, - МЗС Австрії

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 23 березня 2023 17:41
У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини після нападу РФ на Україну, - МЗС Австрії Фото: Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія та країни ОБСЄ вирішили запустити Московський механізм через порушення прав людини в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Австрії.

"З початку агресивної війни Росії проти України ми стали свідками подальшого погіршення тривожної ситуації з правами людини у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Тому Австрія разом з 37 іншими країнами - членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі запустила Московський механізм для оцінки дотримання прав людини у Білорусі.

Московський механізм ОБСЄ

Метод роботи ОБСЄ у сфері людського виміру з ініціативи країн-учасниць. Включає створення місій експертів або доповідачів для роботи зі станом людського виміру в певній країні. Експерти та доповідачі не можуть бути призначеними, громадянами чи резидентами відповідної країни, чи держав-ініціаторів місії.

3 березня 2022 року 45 країн задіяли Московський механізм для розгляду серйозної стурбованості щодо наслідків для гуманітарної ситуації та прав людини громадян України.

Нагадаємо, що ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.

Понад 100 депутатів Європарламенту звернулися у листі до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірної Білорусі у міжнародних турнірах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Австрія Війна в Україні
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю