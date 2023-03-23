У Білорусі погіршилася ситуація з правами людини після нападу РФ на Україну, - МЗС Австрії
Австрія та країни ОБСЄ вирішили запустити Московський механізм через порушення прав людини в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Австрії.
"З початку агресивної війни Росії проти України ми стали свідками подальшого погіршення тривожної ситуації з правами людини у Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Тому Австрія разом з 37 іншими країнами - членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі запустила Московський механізм для оцінки дотримання прав людини у Білорусі.
Московський механізм ОБСЄ
Метод роботи ОБСЄ у сфері людського виміру з ініціативи країн-учасниць. Включає створення місій експертів або доповідачів для роботи зі станом людського виміру в певній країні. Експерти та доповідачі не можуть бути призначеними, громадянами чи резидентами відповідної країни, чи держав-ініціаторів місії.
3 березня 2022 року 45 країн задіяли Московський механізм для розгляду серйозної стурбованості щодо наслідків для гуманітарної ситуації та прав людини громадян України.
Нагадаємо, що ООН зафіксувала численні порушення прав людини у Білорусі. Йдеться про тортури, вбивства, сексуальне насильство, гендерно-обумовлене насильство і порушення прав людини на свободу вираження поглядів.
Понад 100 депутатів Європарламенту звернулися у листі до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірної Білорусі у міжнародних турнірах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.