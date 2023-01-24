У Білорусі почали знімати військову техніку з тривалого зберігання

Військові однієї з механізованих бригад ЗС Білорусі розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

У Білорусі також продемонстрували фото з місць, де відбувається цей процес.

"У рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що країна підготовлена до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Уряд і військові на цей випадок мають чіткий план дій.

За даними аналітиків ISW, малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з боку Білорусі. Втім, фахівці не відкидають такого сценарію восени 2023 року.

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