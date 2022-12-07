В Білорусі планують ввести смертну кару за держзраду. Закон прийняли в першому читанні

У Білорусі можуть запровадити смертну кару за зраду державі. Палата представників прийняла відповідний законопроєкт під час першого читання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Reformation.
Згідно з законопроєктом "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", смертну кару зможуть застосовувати проти посадових осіб або ж військовослужбовців.
"З метою здійснення стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виключної міри покарання у вигляді смертної кари за зраду державі, вчинену службовою особою, яка займає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця", - пише пресслужба Палати представників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у Білорусі трьом "рейковим партизанам", які підпалили релейну шафу, загрожувала смертна кара.
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