У Білорусі планують призивати в армію по СМС і посилити покарання за неявку

Законопроект "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки" було ухвалено Палатою представників та схвалено Радою Республіки Білорусь. Серед іншого, він передбачає поправки до закону "Про військовий обов'язок та військову службу".

Введення СМС повістки

"Громадяни можуть бути сповіщені про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу), управління Комітету державної безпеки по області за допомогою СМС-повідомлення", - йдеться в документі.

Операторів електрозв'язку зобов'яжуть проводити СМС-розсилки за списками від військкомів та КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних та "забезпечувати оповіщення абонентів мереж стільникового рухомого електрозв'язку через направлення СМС-повідомлення".

Громадяни мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого номера телефону.

Додамо, що СМСками зможуть призивати як у разі мобілізації, так і на заходи щодо мобілізаційної підготовки.

Паперові повістки під розписку зможуть вручати не лише за місцем проживання призовника, але й за місцем роботи та "місцем перебування".

Можливість неотримання повістки юридично виключать

Як зазначається, схвалений білоруським парламентом у двох читаннях законопроект "Про зміну кодексів" передбачає, що уникнути отримання повістки вже не можна буде не тільки у випадку з армією, а й у всіх інших сферах життя.

Це передбачено введенням у документі такого поняття, як "юридично значуще повідомлення". Воно буде вважатися доставленим навіть у тих випадках, якщо було надіслано поштою або електронними засобами (СМС, електронною поштою, месенджером), проте адресат "за обставинами, що залежать від нього" цього повідомлення не отримав або з ним не ознайомився.

На практиці це означає, що ухилитися від отримання таких повідомлень буде неможливо.

Посилення покарання за неявку у військкомати

У законопроекті також передбачені поправки до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення до статей щодо призову.

Замість двох років обмеження або позбавлення волі або штрафу, арешту, громадських робіт за ухилення від армії вже можна буде отримати три роки позбавлення волі, або "хімію". Штрафи хочуть збільшити у кілька разів.

Коли можуть запрацювати нововведення

На сайті Палати представників такого законопроекту поки що немає, і він може бути внесений найближчим часом.

Закон має схвалити Рада Республіки та підписати самопроголошений президент Олександр Лукашенко, і вже після офіційного опублікування він набуде чинності лише через рік.