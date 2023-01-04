ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси подняли боевую авиацию. Среди которой самолет-наводчик

Новина українською →
Минск, Среда 04 января 2023 10:31
В Беларуси подняли боевую авиацию. Среди которой самолет-наводчик Фото: 4 января в Беларуси подняли в небо боевую авиацию (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в Беларуси подняли в небо боевую авиацию. Зафиксирован взлет самолета, наводящий ракеты на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Обновлено 10:52. В Беларуси зафиксировали взлет еще одного истребителя в Барановичах.

Обновлено 10:40. Тем временем, в Украине масштабная воздушная тревога.

В Беларуси подняли боевую авиацию. Среди которой самолет-наводчик

По данным наблюдателей, в настоящее время в Беларуси такие взлеты:

  • 10:02 Мачулищи, взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц").
  • 09:53 Барановичи, взлетел истребитель.

Отметим, что при активности вражеской авиации возможно оглашение воздушной тревоги.

Также зафиксирован взлет российского истребителя, способного нести ракеты "Кинжал":

  • 10:30 Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ с регистр. номером RF-92445
  • 10:25 Барановичи, взлет истребителя.

Напомним, что вчера в Беларусь вернулся российский самолет для корректировки ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Росавиация Война России против Украины
NEWS
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет