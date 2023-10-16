У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, - "Гаюн"

Наразі у Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових. Збільшення чисельності солдат армії РФ не фіксується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі. Збільшення чисельності Збройних сил РФ не спостерігалося і поки що немає передумов до значного їх збільшення.
Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових РФ:
Загалом, станом на 1 жовтня "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у приблизно 2 тисячі осіб.
Білорусь з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.
Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.
Також на території Білорусі розташовувалася частина бойовиків ПВК "Вагнера".
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.