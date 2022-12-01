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В Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона, - "Гаюн"

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Четверг 01 декабря 2022 11:29
В Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона, - "Гаюн" Фото: в Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Вчера после полудня местные жители заметили 3-4-х мужчин, которые бежали со стороны полигона.

Позже удалось связаться с сослуживцами сбежавших солдат. Они также подтвердили, что вчера трое солдат действительно сбежали с полигона "Обуз-Лесновский".

С самого утра в Барановичах ходит "военная комендатура" - солдаты с красно-зелеными нашивками, которых замечают на разных улицах города.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, готовность россиян к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается. Но если враг начнет, в частности, развертывать систему управления группировкой военного времени, - это станет своеобразным "маркером" вторжения.

Кроме того, в ISW считают, что недавнее развертывание сил РФ в Беларуси направлено на усиление российского обучающего потенциала и проведение информационно-психологической операции, направленной против Украины и стран Запада, а не для подготовки новой атаки на Украину с севера.

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