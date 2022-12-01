В Беларуси вооруженные российские солдаты сбежали с полигона, - "Гаюн"

Российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Вчера после полудня местные жители заметили 3-4-х мужчин, которые бежали со стороны полигона. Позже удалось связаться с сослуживцами сбежавших солдат. Они также подтвердили, что вчера трое солдат действительно сбежали с полигона "Обуз-Лесновский". С самого утра в Барановичах ходит "военная комендатура" - солдаты с красно-зелеными нашивками, которых замечают на разных улицах города.