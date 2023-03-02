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У Білорусі опублікували відео атаки безпілотників на російський літак А-50

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Білорусь, Четвер 02 березня 2023 15:35
У Білорусі опублікували відео атаки безпілотників на російський літак А-50 Фото: літак А-50 (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Громадська організація колишніх білоруських силовиків ByPol надала відео, на якому зафіксовано частина атаки безпілотників на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Наша Ніва".

На відео видно, як дрони наближаються до злітно-посадкової смуги та рухаються в бік російського літака.

Сам момент атаки на відео не потрапив.

ByPol обіцяє опублікувати повну версію відеозапису атаки безпілотників на російський літак А-50 на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що російський літак А-50, який базувався на білоруському аеродромі "Мачулищі", було атаковано дронами виробництва компанії DJI. Вони були переобладнані під дрони-камікадзе та переносили вибухівку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на російському літаку ДРЛО А-50 після повідомлень про атаку на білоруський аеродром змінився колір крил і "тарілки". Це підтверджують супутникові знімки за 19 і 28 лютого.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

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