У Білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського

За його словами, п’ятьох командирів полку вже засудили до покарання від 12 до 20 років ув’язнення. Всі вони перебувають за межами Білорусі, тому вироки винесли заочно.

"Учасники заворушень (йдеться про протести 2020 року після виборів президента Білорусі - ред.), які втекли за кордон і створили в Україні та Польщі націоналістичні збройні формування. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", - заявив Гара.

Голова Слідчого комітету додав, що в кримінальних справах за статтею про державну зраду засудили 77 людей.