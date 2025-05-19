В Беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского

По его словам, пятерых командиров полка уже приговорили к наказанию от 12 до 20 лет заключения. Все они находятся за пределами Беларуси, поэтому приговоры вынесли заочно.

"Участники беспорядков (речь идет о протестах 2020 года после выборов президента Беларуси - ред.), которые сбежали за границу и создали в Украине и Польше националистические вооруженные формирования. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, которые действуют под наблюдением иностранных спецслужб", - заявил Гара.

Глава Следственного комитета добавил, что в уголовных делах по статье о государственной измене осудили 77 человек.