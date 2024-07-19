У Білорусі німця засудили до страти, - "Гаюн"

Смертна кара в Білорусі

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною Європи, в якій все ще діє смертна кара. До неї можуть засудити за тероризм чи держзраду. Смертна кара в країні відбувається шляхом розстрілу.

Зокрема, 2022 року стало відомо, що в Білорусі трьом громадянам загрожує страта. Вони підпалили релейну шафу, щоб зірвати постачання російських окупантів по залізниці після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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