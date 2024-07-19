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В Беларуси немца приговорили к смертной казни, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларуси немца приговорили к смертной казни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд в Беларуси приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни. Его, в частности, обвиняют в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Twitter.

По информации мониторингового канала, Минский областной суд вынес приговор для Кригера в конце июня. 

Фото: Рико Кригер (x.com/Hajun_BY)

Гражданина Германии обвинили в: "незаконных действиях с огнестрельным оружием", "приведении в негодность общественного транспорта или путей сообщения", "создании или участии в "экстремистском" формировании", "агентурной деятельности", "наемничестве" и "террористическом акте". 

"Гаюн" пишет, что у мужчины есть несовершеннолетний ребенок в Германии. 

Пока неизвестно, был ли приговор обжалован, а также вступил ли он в законную силу. 

Смертная казнь в Беларуси

Напомним, Беларусь остается единственной страной Европы, в которой все еще действует смертная казнь. К ней могут приговорить за терроризм или госизмену. Смертная казнь в стране производится путем расстрела.

В частности, в 2022 году стало известно, что в Беларуси трем гражданам грозит смертная казнь. Они подожгли релейный шкаф, чтобы сорвать снабжение российских оккупантов по железной дороге после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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