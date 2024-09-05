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До Білорусі за ніч залетіло не менше восьми "Шахедів", - Гаюн

Фото: до Білорусі за ніч залетіло вісім "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

До Білорусі в ніч на 5 вересня залетіло не менше восьми російських дронів. Щонайменше два з них знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначають аналітики, перша група з двох дронів зайшла у повітряних простір Білорусі близько 01:08. "Шахеди" йшли курсом на Гомель.

О 01:34 та 01:36 відпрацювала російська ППО. Один з безпілотників був знищений, а жителі Гомеля чули вибухи і бачили палаючий предмет в небі.

Моніторингова група припускає, що "Шахеди" збивав підрозділ 1530 зенітно-ракетного полку РФ, яке має на озброєнні ЗРК С-300 та "Панцир". Воно дислокується на білоруському аеродромі "Зябровка" у Гомельському районі.

Як відомо, дрон впав на дах складу у Гомелі. Там виникла пожежа.

Російські дрони також заходили у повітряних простір Білорусі о 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 та 07:54. Частина безпілотників повернулася в Україну, інші йшли вглиб Білорусі курсами на Мозир, Хойники та Брагін.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що протягом ночі над Гомельською областю літали білоруські винищувачі та намагалися збити "Шахеди". Близько 02:30 над Хойникським районом було чути кілька запусків ракет і потрапляння у ціль.

Фото: у Білорусь залетіло вісім "Шахедів" (t.me/Hajun_BY)

 

Не перший випадок

Варто зазначити, що це не вперше аналітики та Повітряні сили ЗСУ фіксують заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Вже двічі білоруські літаки збивали "Шахеди".

Ця ніч не стала виключенням. За даними Повітряних сил ЗСУ, два "Шахеди" залетіли у Росію, один - у Білорусь. Всього окупанти цієї ночі випустили по Україні 78 безпілотників.

У Білорусі підтвердили, що дрони залітали і працювала ППО, але не назвали їх російськими. При цьому відомо, що у Гомелі російський безпілотник впав на будівлю.

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