У Білорусі несподівано заблокували соцмережу "ВКонтакте"

Мінськ, П'ятниця 24 жовтня 2025 22:05
У Білорусі несподівано заблокували соцмережу "ВКонтакте" Ілюстративне фото: влада Білорусі заблокувала соцмережу "ВКонтакте" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Білорусі вирішила заблокувати найпопулярнішу російську соцмережу "ВКонтакте". Що стало причиною - невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт державної інспекції з електрозв'язку Міністерства зв'язку та інформатизації Республіки Білорусь.

"На підставі подання Комітету державної безпеки доступ до інформаційного ресурсу обмежено. Термін дії обмеження наразі невідомий", - сказано в повідомленні інспекції.

Варто зауважити, що до списку заборонених ресурсів раніше вже вносили окремі сторінки "ВКонтакте", але повністю весь сайт - ні.

Більш докладних деталей про нові обмеження інспекція не розкриває.

Водночас у ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що доступ до соцмережі для білорусів було ускладнено.

"ВКонтакте"

Соціальна мережа "ВКонтакте" (VK) є однією з найбільших у Росії й активно використовується для поширення пропаганди.

Згідно з відкритими даними, 71% росіян відвідують VK хоча б раз на місяць, що робить її ключовою платформою для впливу на громадську думку.

VK активно використовується для поширення пропаганди, спрямованої на різні соціальні групи. За допомогою таргетингу та адаптації контенту до інтересів користувачів, пропагандистські матеріали досягають цільової аудиторії.

Україна офіційно заблокувала доступ до соціальної мережі "ВКонтакте" 15 травня 2017 року.

Це рішення було ухвалено в рамках указу 5-го президента Петра Порошенка, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти низки російських інтернет-ресурсів.

