У Білорусі несподівано заблокували соцмережу "ВКонтакте"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт державної інспекції з електрозв'язку Міністерства зв'язку та інформатизації Республіки Білорусь.

"На підставі подання Комітету державної безпеки доступ до інформаційного ресурсу обмежено. Термін дії обмеження наразі невідомий", - сказано в повідомленні інспекції.

Варто зауважити, що до списку заборонених ресурсів раніше вже вносили окремі сторінки "ВКонтакте", але повністю весь сайт - ні.

Більш докладних деталей про нові обмеження інспекція не розкриває.

Водночас у ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що доступ до соцмережі для білорусів було ускладнено.