В Беларуси почти год длятся военные учения: их снова продлили

В Беларуси снова продлили беспрерывные военные учения. Тренировки длятся уже почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram .

По информации мониторинговой группы, военные учения на полигонах на территории Беларуси продлили как минимум до 1 мая.

График продления выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 29.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.05;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 29.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 30.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 28.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.05;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 30.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.04

Фото: полигоны, где проходят военные учения, на карте (t.me/Hajun_BY)

"Учения на белорусских полигонах непрерывно идут уже целый год с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 52 недели", - сказано в сообщении "Гаюна".

При этом там добавляют, что несмотря на постоянные учения, белорусские войска, как и раньше, не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия боевого опыта.