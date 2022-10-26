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У Білорусі двічі було чутно схожий на вибух звук: що відомо

Фото: У Білорусі двічі було чутно схожий на вибух звук (wikimedia.org)
Автор: Олег Васьків

У Білорусі ввечері 26 жовтня двічі пролунав схожий на вибух звук. Спершу його було чутно в Осиповичах, а потім у 50-70 кілометрах від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Згідно з даними моніторингової групи, звуки пролунали о 22:36 та 22:40 годині.

"Осиповичі. Чути сильний вибух. Чути цей же звук у радіусі 50-70 км від Осиповичів", - вказують там.

У "Беларускі Гаюн" згодом пояснили, що звуки було чутно через те, що відбулося подолання звукового бар'єру винищувачем МіГ-31К.

Нагадаємо, 26 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформувала про вильоти російських винищувачів з білоруських аеродромів.

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