У Білорусі досі перебуває певна кількість російських військ: чи є загроза

"По кордону з Білоруссю ситуація не змінюється. Вона залишається контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб Росія мала якісь сили для того, щоб становити на даний момент загрозу", - сказав він.

Речник додав, що підрозділи розвідки відстежують ситуацію на території Білорусі, щоб у разі загрози дати відповідь. Також цей напрямок продовжують укріплювати. Йдеться як про інженерні укріплення по лінії кордону, так і фортифікації на прикордонних територіях.

"Нагадаю, що Росія свого часу вивела всі свої підрозділи, які проходили там навчання у підготовку, в рамках ротації нових не завела. На території Білорусі залишається певна кількість російських військових, але це більше обслуговуючий персонал, який забезпечує обслуговування техніки", - пояснив Демченко.