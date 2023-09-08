У Білорусі демонтували вже понад половину табору "вагнерівців", - "Гаюн"

У Білорусі вже демонтували понад половину табору найманців ПВК "Вагнера", роботи з розбору наметів тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" .

Як повідомляється, у таборі ПВК "Вагнера" у селі Цель під Осиповичами триває активний демонтаж наметів, який розпочався ще 28 липня.

За нашими даними моніторингової групи, на початок демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включно з наметами для господарчих потреб), а на поточний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%.

Зазначається, що з моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, прибрали ще понад 60 наметів. Найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня.

Станом на 8 вересня, табір ПВК "Вагнера" налічує близько 130 наметів, або близько 45% від початкової кількості.

"Беларускі Гаюн" нагадав, що в червні повідомлялося про те, що в Білорусь приїде до 10 тисяч вагнерівців. Тому табір будували з розрахунку на цю кількість. Імовірно, намети демонтують тому, що вони виявилися непотрібними, оскільки приїхало менше найманців, ніж очікувалося.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

Нещодавно літак з Пригожиним на борту розбився в Росії. Слідчий комітет РФ підтвердив його смерть. Однак, за словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, найманці залишаться в Білорусі.

Пізніше стало відомо, що політичне керівництво Росії хоче до середини вересня відправити більшу частину найманців ПВК "Вагнера" до Африки.