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У Білорусі демонтували всі намети в таборі "вагнерівців" (супутникові знімки)

Білорусь, Понеділок 18 вересня 2023 22:04
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У Білорусі демонтували всі намети в таборі "вагнерівців" (супутникові знімки) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На території Білорусі демонтували всі намети у таборі найманців із ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Видання повідомляє, що це випливає із супутникового знімка сервісу Planet.com, зробленого вранці 18 вересня. На відео йде порівняння з фотографією за 9 вересня.

Усі намети, які були розміщені раніше, було демонтовано.

Уточнення інформації

Видання пише, що в південній частині табору частина наметів залишилася, повністю завершено демонтаж тільки в північній частині (на фото - південний сектор на знімку Planet.com від 18 вересня).

У Білорусі демонтували всі намети в таборі &quot;вагнерівців&quot; (супутникові знімки)

Фото: Намети найманців (t.me/radiosvoboda)

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, бійці приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у війні проти України, "переїхали" до Білорусі після невдалої спроби державного перевороту в Росії.

Через кілька місяців у Росії впав літак, на борту якого був засновник ПВК Євген Пригожин. На тлі цього число найманців у Білорусі почало зменшуватися.

Як пояснювали раніше в ЦНС, виїзд "вагнерівців" з Білорусі пов'язаний з відсутністю фінансування з боку Росії. Сьогодні повідомлялось, що у Білорусі зараз перебуває менше тисячі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

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Білорусь Африка ПВК Вагнера
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