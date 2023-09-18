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В Беларуси демонтировали все палатки в лагере "вагнеровцев" (спутниковые снимки)

Беларусь, Понедельник 18 сентября 2023 22:04
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В Беларуси демонтировали все палатки в лагере "вагнеровцев" (спутниковые снимки) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Беларуси демонтировали все палатки в лагере наемников из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Издание сообщает, что это следует из спутникового снимка сервиса Planet.com, сделанного утром 18 сентября. На видео идет сравнение с фотографией за 9 сентября.

Все палатки, которые были размещены ранее, были демонтированы.

Уточнение информации

Издание пишет, что в южной части лагеря часть палаток осталась, полностью завершен демонтаж только в северной части (на фото - южный сектор на снимке Planet.com от 18 сентября).

В Беларуси демонтировали все палатки в лагере &quot;вагнеровцев&quot; (спутниковые снимки)

Фото: Палатки наемников (t.me/radiosvoboda)

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, бойцы частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в войне против Украины, "переехали" в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота в России.

Через несколько месяцев в России упал самолет, на борту которого находился основатель ЧВК Евгений Пригожин. На фоне этого число наемников в Беларуси стало уменьшаться.

Как объясняли ранее в ЦНС, выезд "вагнеровцев" из Беларуси связан с отсутствием финансирования со стороны России. Сегодня сообщалось, что в Беларуси сейчас находится менее тысячи боевиков частной военной компании "Вагнер".

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